Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» одержать первую победу в Ла Лиге

25 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Вальядолид». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

В 1-м туре «Реал» не смог обыграть «Мальорку» (1:1), а «Вальядолид» оказался сильнее «Эспаньола» (1:0).

Поставить на победу мадридского «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16, что составляет около 86% вероятности. Победа «Вальядолида» при этом доступна с коэффициентом 18.00 — это около 5% вероятности. На ничью можно заключить пари за 10.5 (9%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.10. Вместе с тем аналитики не сильно верят в гол гостей. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.95. Гол хозяев оценивается коэффициентом 1.01.