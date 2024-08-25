«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Вальядолид».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.72.

«Вальядолид» вернулся в испанскую Примеру после годичной командировки в Сегунду. Он один из немногих, кто одержал победу в 1-м туре нового сезона, а потому временно занял место среди лидеров. С другой стороны, в соперниках был скромный «Эспаньол» (1:0), который тоже перешёл из более низкого дивизиона.

Сам по себе «Вальядолид» не представляет грозную силу. Скорее всего, клуб станет бороться лишь за выживание. Что уж говорить, если общая стоимость всего состава ниже рыночной стоимости одного Килиана Мбаппе примерно в четыре раза. Если верить Transfermarkt, разумеется.

Выезд в Мадрид станет для скромной команды настоящим испытанием. Дело в том, что мадридский «Реал» после логичной и в целом заслуженной победы над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА расслабился и провалил старт сезона в чемпионате Испании. Теперь он будет особенно злым.

А как ещё назвать ничью, пусть и выездную, с «Мальоркой» в 1-м туре? «Сливочные» открыли счёт уже на 13-й минуте, владели преимуществом, но пропустили во втором тайме и не успели забить снова. Да к тому же потеряли Ферлана Менди — левый защитник получил прямую красную карточку уже в добавленное время. Карло Анчелотти за такое по головке явно не погладит.

Вполне логично теперь ждать от мадридского «Реала» большей агрессии, более обнажённых клыков. В прошлый раз этот тигр выписал «Вальядолиду» 6:0 на «Сантьяго Бернабеу». В этот раз, конечно, шесть безответных мячей будет жирновато. Всё-таки гости только вернулись в элиту и будут стараться цепляться за очки со всеми, пока гранды не набрали ход.

И всё же на гандикап хозяева рассчитывать могут. При условии, конечно, что перестанут воображать, будто теперь с Килианом Мбаппе им не нужно пахать, как это было до прихода французской звезды. Победа «Реала» с форой (-2) выглядит заманчиво. Если думаете поднять вероятный выигрыш, присмотритесь к варианту без подстраховки — Ф1(-2.5).