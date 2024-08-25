«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.94.

Лето для зелёно-белых не прошло продуктивно. Они толком не усилили состав. Единственное значимое приобретение — это трансфер голкипера «Копенгагена» Камиля Грабары. Начали сезон подопечные Ральфа Хазенхюттля с победы во встрече 1/32 финала Кубка Германии со скромным «Кобленцем» (1:0).

Обусловлено небольшое количество голов травмами. В лазарете пребывает ряд футболистов «Вольфсбурга», в частности защитник Рожерио, лидер команды Лукас Нмеча и только недавно взятый в аренду у «Юниона» Мохамед Амура.

У «Баварии» важных кадровых потерь значительно меньше. Из ведущих футболистов отсутствует только Лерой Зане. Во встрече 1/32 финала Кубка Германии мюнхенцы разгромили «Ульм» (4:0). Один из голов забил Гарри Кейн, которого преследует проклятие. По итогам прошлого сезона форвард побил несколько рекордов Бундеслиги, но так и не выиграл ни одного трофея.

Кейн уже начал привыкать к идеям и методам Компани. Он отличился в каждом из трёх последних матчей. Помимо игры с «Ульмом», лучший бомбардир в истории сборной Англии забил в контрольных встречах с «Тиролем» (3:0) и «Грассхоппером» (4:0).

Заключить пари на победу мюнхенцев в предстоящей встрече и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. «Вольфсбург» не является для «Баварии» одним из неудобных соперников. Она выиграла 12 из 13 последних очных встреч, и девять из них получились результативными.

Пока что «красные» весьма недурно смотрятся под руководством Компани. Они показывают качественный атакующий футбол и много забивают. Правда, до сих пор в соперниках у мюнхенцев были явные аутсайдеры. Встреча с зелёно-белыми — первое серьёзное для них испытание.