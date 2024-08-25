«Рома» — «Эмполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Эмполи».

Ставка: «Рома» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.22.

Нулевая ничья «Эмполи» в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» вопросов не вызывает. «Эмполи» — скромный клуб, который в прошлом сезоне финишировал на пограничном 17-м месте. От зоны вылета его уберегло всего одно очко, а борьба за выживание маячит на горизонте и нового сезона. Отсюда такой результат.

В то же время отсутствие голов у «Ромы» в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (0:0), который тоже боролся в прошлом розыгрыше за сохранение прописки, уже, мягко говоря, удивляет. Во-первых, потому что римский клуб — один из претендентов как минимум на еврокубки.

Во-вторых, список нападающих в обойме у Даниэле Де Росси солидный. Здесь покоривший испанскую Примеру Артём Довбик, отклонивший предложение на € 75 млн из Саудовской Аравии Пауло Дибала, хорошо себя показавший при Жозе Моуринью Тэмми Абрахам, а ещё получивший второе дыхание после Китая Стефан Эль-Шаарави.

Конечно, выборка матчей пока очень небольшая. Но, как кажется, проблема с реализацией существует. Во время предсезонки римляне забили более одного мяча лишь в ворота скромнейшего «Барнсли» (4:0) из Англии. Но это примерно как условный «Зенит» играл бы с каким-нибудь российским медиаклубом. С соперниками же крепче были трудности.

Ворота «Эвертона» (1:1) и «Олимпиакоса» (1:1) подопечные Даниэле Де Росси поразили всего по одному разу. Конечно, вы можете справедливо возразить, что «Эмполи» заметно слабее даже этих спарринговых партнёров и в прошлый раз в Риме получил 0:7. И будете совершенно правы. Однако в тот раз гости решили играть в атаку.

С учётом того, что «Эмполи» не станет повторять свои ошибки, а «Рома» не успела наладить реализацию за эту неделю, ждать слишком много голов не стоит. Разумеется, римляне — фавориты. Скорее всего, они выиграют с форой. Но, вероятно, с небольшой. Что-то вроде 2:0 здесь может быть. Благо есть подходящая ставка.