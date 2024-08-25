«Атлетико» — «Жирона»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Жирона».

Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Очные встречи команд в прошлом сезоне чемпионата Испании сложились довольно весело. «Жирона» в первом круге на своём поле выиграла со счётом 4:3, а «Атлетико» во втором круге на своём поле победил со счётом 3:1. То есть за четыре тайма команды на двоих наколотили 11 мячей. Для нас, зрителей, это очень хорошо.

Есть предпосылки увидеть результативную игру снова. В последних сезонах мадридский «Атлетико» стал чаще забивать, не особенно обращая внимание на количество пропущенных мячей. Это значит, что Диего Симеоне в последние годы делает упор на атакующую игру, которая, к слову, даёт плоды.

Перед стартом сезона-2024/2025 «матрасники» усилили атаку Александром Сёрлотом. Как видно, не зря. В 1-м туре Ла Лиги норвежский нападающий забил, чем помог своей новой команде спастись от поражения. С учётом сценария встречи, итоговые 2:2 можно считать удовлетворительными.

«Жирона», в свою очередь, недосчиталась очков в матче с «Бетисом». Тоже играла на выезде, тоже была вынуждена отыгрываться. Получилось на 72-й минуте. А ведь команда, которая произвела фурор бронзовым местом в прошлом сезоне, теперь привыкает играть без своих украинских лидеров.

Артём Довбик уехал покорять Серию А в «Рому», а Виктора Цыганкова СМИ активно сватают в АПЛ. Второй, кстати, на 1-й тур даже в заявку не попал. На таком фоне, разумеется, сохранить прошлогодний уровень будет почти невозможно. Тем более что теперь соперники будут настраиваться по-особенному.

«Атлетико» на своём поле выступит в роли фаворита и будет рассчитывать на очки. И класс у команд всё-таки разный. С учётом добротной результативности мадридцев, ждём от них снова как минимум пару мячей. Но и «Жирона» может рассчитывать на один, ведь оборона оппонента уже не такая надёжная.