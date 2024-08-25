«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Пари НН» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.98.

«В Самаре «Крылья Советов» будут принимать «Пари НН». Ситуация для «Крыльев» пожарная, не критичная, но максимально сложная, потому что сейчас команда внизу турнирной таблицы, явно недобор очков присутствует. «Крыльям» очень сложно забивать мячи, и это мы видим по последним матчам. Поэтому Самара ждет нового нападающего, который действительно сделает разницу для нынешних «Крыльев». Но и без нападающего, без новых подписаний у «Крыльев» есть ресурсы, как мне кажется, чтобы дома «Пари НН» обыграть.

«Пари НН» повыше в турнирной таблице, уже с двумя победами в нынешнем сезоне. Обе победы были сложные, минимальные — над «Химками» и над «Динамо» из Махачкалы. В последнем туре «Пари НН» уступил в Краснодаре – 1:2. Но сам футбол, который демонстрирует команда Илича, пока оставляет желать лучшего.

Поэтому «Крылья», играющие дома, сверхмотивированные и оставившие приятное впечатление по игре против московского «Динамо», я думаю, обязательно должны брать очки и выигрывать важный матч, особенно с учётом победы «Факела». «Крыльям» просто отступать некуда. «Факел» в прошлом домашнем матче обыграли. Я думаю, что есть шансы и ресурсы неплохие, чтобы обыграть в этом туре и «Пари НН».

Мой прогноз — чистая победа «Крыльев Советов» за вкусный достаточно коэффициент», — приводит слова Генича «РБ Спорт».