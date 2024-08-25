«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Самаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Пари НН» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: сухая победа любой команды за 2.10.

«Пари НН», на мой взгляд, набрал очков больше, чем он заслуживал, если говорить о качестве футбола. Как-то удалось пару раз выиграть, но, мне кажется, как только попадут на серьёзного соперника, там не на что будет рассчитывать. Но «Крылья» сейчас сами погрязли в проблемах. У них многое не получается, есть вопросы по составу. Я бы сказал, что нападающих не хватает, да и центр обороны нужно укреплять. Работа ведётся, но достаточно медленно. Осинькину не позавидуешь в такой ситуации. Сложно не только вести осмысленную работу, но и просто настраивать футболистов, потому что много плохих результатов.

Здесь, я думаю, фактор первого гола станет решающим, как и в матче «Факела» с «Оренбургом». Если самарцы забьют, то «Пари НН» не отыграется. У них вообще в атаке всё слабенько, а в позиционной так вообще. Где-то в быстрых контратаках ещё может что-то получиться, но и то не всегда. Но вот если они забьют первыми, как-то там всё сложится в их пользу, то самарцы в их нынешнем состоянии могут и не сравнять. У «Крыльев» нет возможностей «Краснодара», который в прошлом туре перевернул игру с нижегородцами.

Поэтому в этом матче поставлю на сухую победу одной из команд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».