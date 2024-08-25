«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Пари НН».

Ставка: ничья за 3.51.

«Самарцы продолжают страдать в конце турнирной таблицы. Первые три тура получились разочаровывающими: три поражения, два из них разгромные, от «Зенита» и «Спартака», и лишь один забитый мяч. Дальше была игра с «Факелом», получилась она удачной. Воронежцы пытались сопротивляться практически до самой концовки игры, но силы в том матче были неравны. Самарцы выстрелили дуплетом — долгожданная победа и первые три очка. После такого результата можно было рассчитывать и на дальнейшие успехи, но встреча с московским «Динамо» удачной не вышла. Большую часть матча самарцы оборонялись, толком даже не было опасных контратак, всё решил один единственный забитый мяч.

«Пари НН» после невнятного старта набрал ход. Удалось обыграть махачкалинское «Динамо» 1:0 и с тем же счётом одолеть «Химки». Команда покинула зону вылета и поднялась в середину турнирной таблицы. Дальше соперник куда серьёзнее — «Краснодар», но и здесь команда Саши Илича смогла показать свой характер. Именно нижегородцы открыли счёт на 36-й минуте матча. «Пари НН» удерживал преимущество практически до самого конца игры, но сил не хватило. Дубль Мозеса не позволил нижегородцам заполучить очки в этой игре, поражение 1:2.

«Крылья Советов» не в форме, у «Нижнего» — непростой выезд, всё говорит о том, что в этой встрече может случиться ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».