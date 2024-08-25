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«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Пари НН».

Ставка: ничья за 3.51.

«Самарцы продолжают страдать в конце турнирной таблицы. Первые три тура получились разочаровывающими: три поражения, два из них разгромные, от «Зенита» и «Спартака», и лишь один забитый мяч. Дальше была игра с «Факелом», получилась она удачной. Воронежцы пытались сопротивляться практически до самой концовки игры, но силы в том матче были неравны. Самарцы выстрелили дуплетом — долгожданная победа и первые три очка. После такого результата можно было рассчитывать и на дальнейшие успехи, но встреча с московским «Динамо» удачной не вышла. Большую часть матча самарцы оборонялись, толком даже не было опасных контратак, всё решил один единственный забитый мяч.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» после невнятного старта набрал ход. Удалось обыграть махачкалинское «Динамо» 1:0 и с тем же счётом одолеть «Химки». Команда покинула зону вылета и поднялась в середину турнирной таблицы. Дальше соперник куда серьёзнее — «Краснодар», но и здесь команда Саши Илича смогла показать свой характер. Именно нижегородцы открыли счёт на 36-й минуте матча. «Пари НН» удерживал преимущество практически до самого конца игры, но сил не хватило. Дубль Мозеса не позволил нижегородцам заполучить очки в этой игре, поражение 1:2.

«Крылья Советов» не в форме, у «Нижнего» — непростой выезд, всё говорит о том, что в этой встрече может случиться ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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