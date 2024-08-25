«Динамо» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.75.

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в 6-м туре РПЛ 25 августа. Не вижу тут фаворита, несмотря на не самые лучшие выступления «быков». Склоняюсь к тому, что их игра завершится ничьей.

«Динамо» пока довольно неплохо выступает. Наверное, главную проверку команда Лички прошла несколько туров РПЛ назад – с «Зенитом». Питерцы до этого всех обыгрывали с крупным счётом. Но бело-голубые навязали борьбу лидеру турнира и где-то даже были близки к победе – 0:1 в итоге. В большинстве остальных встреч коллектив выигрывал, в последних матчах «динамовцы» без проблем одолели махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Крылья Советов» (1:0). Впрочем, с ними как будто и не должны были возникать проблемы у подопечных Лички.

А вот «Краснодар», если смотреть на результаты, кажется, ещё лучше «Динамо» выступает. Если не брать в учёт Суперкубок, нет ни одного поражения в сезоне у «быков». Стартовали в РПЛ они с трёх ничьих кряду, но после этого исправились и начали выигрывать. В том числе недавно команда Мусаева обыграла сильных соперников – 2:1 с ЦСКА, 1:0 с «Ахматом», а также 2:1 с ослабленным «Пари НН».

В таблице соперники сейчас идут близко друг к другу. «Динамо» с 12 баллами располагается на второй строчке, а «Краснодар» с девятью – на пятой. Да, игра москвичей кажется более собранной, футболисты знают, что им надо делать, все слаженно. «Краснодар» в этом плане более непредсказуем. Часто его победы бывают не доминирующими.

Сейчас будет важная игра для обеих команд. «Краснодар» будет собран, серьёзен. Не жду от него много ошибок. Поставлю тут на ничью – котировка 3.75», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».