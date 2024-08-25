«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 25 августа

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.33.

«В Москве пройдёт, на мой взгляд, один из самых интересных матчей этого тура, сыграют серебряный и бронзовый призёры прошлого сезона. Московские динамовцы у себя дома будут принимать футбольный клуб «Краснодар». Понятно, что здесь много пересечений, переплетений. И Фёдор Смолов сыграет против своей бывшей команды, и воспоминания прошлого сезона, заключительного матча в Краснодаре, я думаю, сидят в умах игроков «Динамо» и Марцела Лички.

Но у «Динамо» сейчас практически боеспособный состав, за исключением Нгамалё, который выбыл на три-четыре недели, может быть, чуть побольше, он вернётся уже после паузы на сборную. Все остальные играть готовы и играть могут. А как играть будет «Динамо» — это пока большой вопрос. Мы видели смелый футбол в Петербурге. Он, к сожалению, очков динамовцам не принёс. Но мы видели и «Краснодар», который дома показывает один футбол – на правильном уровне агрессии, а на выезде он выглядит не так убедительно в нынешнем сезоне. Вот кто кого в этом матче — это будет весьма любопытно.

Я думаю, что закрываться не будут ни те ни другие. 6-й тур — здесь можно лихо сыграть вперёд. И если «Краснодар» этот футбол предложит, «Динамо» с удовольствием его поддержит. Я думаю, что будет много забитых мячей. И сыграл бы, наверное, «тотал больше 3 мячей» за неплохой коэффициент, близкий к 1.9, и также рассмотрел бы вариант с отличным коэффициентом 2.33 – «тотал 1-го тайма больше 1.5 мяча». Верю в голы в матче «Динамо» — «Краснодар», — приводит слова Генича «РБ Спорт».