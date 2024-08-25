«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: самый результативный тайм — второй за 1.98.

«С особым интересом ждём эту игру, потому что все помнят, как завершился чемпионат в прошлом сезоне. «Краснодар» давно не проигрывает, а «Динамо» может повторить рекорд из семи домашних побед кряду, который был при Сергее Силкине. Поэтому обе команды действительно находятся в топовой форме.

Эти клубы также объединяет уверенный футбол после перерыва. Только что мы видели, как «Краснодар» изменил игру против «Пари НН», преображается во втором тайме и «Динамо». За последнее время и те, и другие в четырёх важных матчах сыграли результативно после перерыва.

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Мне кажется, что это тенденция, и вряд ли она изменятся в очной встрече команд. Поэтому вполне смотрится ставка на то, что второй тайм в предстоящем матче окажется самым результативным», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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