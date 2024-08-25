«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на встречу РПЛ 25 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Динамо» за 2.42.

«Динамо» после непростой домашней победы над «Крыльями» (1:0) в 5-м туре снова играет дома, на этот раз принимая «Краснодар». В последнем матче прошлого сезона именно этот соперник не дал бело-голубым взять чемпионство, что придаёт встрече особый смысл. Успех хозяев даст «Динамо» возможность подняться на первую строчку. Ведь москвичи отстают от лидирующего в чемпионате «Зенита» всего на очко.

Динамовцы в пяти матчах одержали четыре победы, уступив только питерцам — в гостях 0:1. Идущий пятым «Краснодар» отстаёт от своего нынешнего соперника на три очка. И после пяти туров остаётся единственной командой (кроме «Зенита»), ещё никому не проигравшей (две победы и три ничьих). В предыдущем туре команда Мусаева дома взяла верх (2:1) над «Пари НН», уступая по ходу встречи и смотрясь довольно бледно. Но взаимозаменяемость классных исполнителей через появление на поле свежих сил снова сработала. Победа (с учётом кубковой) стала для «Краснодара» третьей подряд. И седьмым подряд матчем без поражений.

Команды пропустили в чемпионате по три мяча, но игра нового вратаря динамовцев Лунёва выглядит ярче, чем его краснодарского визави Агкацева. Справедливости ради отметим, что Лунёву приходится почаще исправлять ошибки своей обороны, которая с трудом обретает оптимальный вид. А вот защита краснодарцев сейчас едва ли не лучшая в лиге.

«Краснодар» победил «Динамо» не только в той решающей домашней майской игре (1:0), но и в матче 1-го тура предыдущего чемпионата — летом 2023-го в Москве (3:1). Правда, реванш не заставил себя долго ждать — он состоялся в кубковом матче три недели спустя (4:3). В Краснодаре хозяева ответили, победив в серии пенальти (1:1 — 4:2). Позволю себе достаточно высоко оценить вероятность реванша команды Лички. Вариативность в средней линии и атаке, где прошлогодний бомбардир Тюкавин всё чаще выступает в роли эффективного ассистента, может создать серьёзные проблемы сопернику, даже, повторюсь, при его хорошо отлаженной обороне», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».