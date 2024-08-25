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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Москве

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Москве
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 10.5 углового за 1.96.

«Сложный матч для прогноза. Высокий потенциал у обеих команд. Динамовцы стартовали уверенно, но «Краснодар» для них неудобный соперник. Ну и есть подоплёка: все помнят финиш прошлого чемпионата, поражение динамовцев в Краснодаре, упущенное чемпионство. Мне кажется, что команда Лички будет очень сильно заряжена не реванш и в какой-то мере это ей может помешать. Могут перегореть футболисты «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

Но точно будет очень быстрый футбол, на хороших скоростях. Мяч в центре поля вряд ли будет задерживаться. Моменты будут возникать и у одних, и у других ворот. Никто не будет стесняться бить по воротам, много флангами будут атаковать соперники. И я бы здесь поставил на больше 10,5 углового. Много их стало в нашем чемпионате. Это следствие более открытого футбола. И как раз в матче таких команд, мне кажется, правильно ставить на угловые. Если придётся одной из команд отыгрываться, то пойдут давление, удары, и стандарты появятся. В этом у меня больше уверенности, чем в исходе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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