«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 10.5 углового за 1.96.

«Сложный матч для прогноза. Высокий потенциал у обеих команд. Динамовцы стартовали уверенно, но «Краснодар» для них неудобный соперник. Ну и есть подоплёка: все помнят финиш прошлого чемпионата, поражение динамовцев в Краснодаре, упущенное чемпионство. Мне кажется, что команда Лички будет очень сильно заряжена не реванш и в какой-то мере это ей может помешать. Могут перегореть футболисты «Динамо».

Но точно будет очень быстрый футбол, на хороших скоростях. Мяч в центре поля вряд ли будет задерживаться. Моменты будут возникать и у одних, и у других ворот. Никто не будет стесняться бить по воротам, много флангами будут атаковать соперники. И я бы здесь поставил на больше 10,5 углового. Много их стало в нашем чемпионате. Это следствие более открытого футбола. И как раз в матче таких команд, мне кажется, правильно ставить на угловые. Если придётся одной из команд отыгрываться, то пойдут давление, удары, и стандарты появятся. В этом у меня больше уверенности, чем в исходе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».