«Динамо» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на игру РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.71.

«В шестом туре РПЛ встретятся «Динамо» и «Краснодар». Динамовцы, благодаря тому что одержали победу в прошлом туре, а «Зенит» — потерял очки, сократили отставание от лидера. «Динамо», в общем, мы видим, в этом сезоне свои очки набирает и идёт пока стабильно. Может быть, как раз этого клубу в прошлом сезоне и не хватило. Да, были осечки в матчах, в которых нельзя было допускать ошибки, были матчи, в которых подопечные Лички упускали преимущество, ведя в счёте.

Победы в последних турах получились непростыми, но «Динамо» важнейшие три очка набирали, и я думаю, что это главный конкурент «Зенита» в текущем сезоне. Клубу удалось сохранить состав. Прежде всего, удалось сохранить Тюкавина, других лидеров. Также получилось подписать сильного вратаря. Это была, в общем, наверное, проблемная позиция в прошлом сезоне. Так что, думаю, за динамовцами интересно будет понаблюдать и в дальнейшем.

«Краснодар» с Мусаевым пока с точки зрения зрелищности не впечатляет. Он пока, в общем, не показывает того футбола, которого ждёт от него владелец и главный тренер. Мы не видим атакующие игры. Да, мы видим ничьи или вымученные тяжёлые победы с голами на последних минутах. Тем не менее «Краснодар» не проигрывает в любом случае.

В общем, думаю, «быки» тоже в состоянии побороться за высокие места, но для этого, конечно, команде нужно набирать форму и всё-таки стараться играть в более качественный футбол. Сказывается пока на «Краснодаре» потеря ключевых игроков в летнее трансферное окно — уход Алонсо и других исполнителей. Думаю, это серьёзно на команду повлияло. Она должна усиливаться, пока трансферное окно открыто.

С учётом всех этих обстоятельств я бы взял комбинированную ставку. «Динамо» всё-таки играет дома. Оно не проиграет, а общий тотал голов в матче будет больше 1.5 за 1.71. Думаю, «Динамо» дома не должно проигрывать. Ну и голы наверняка мы должны с вами увидеть. Ну, больше гола точно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».