«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на встречу 6-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.74.

«У «Динамо» есть шанс выйти на чистое первое место в случае победы, но мы знаем, что такое «Краснодар». И этот соперник для «Динамо» является, в общем-то, довольно сложным. Сами по себе ни та, ни другая команда сейчас не выглядят отстроенными, но, с другой стороны, и «Зенит» забуксовал, как видите. Поэтому здесь, конечно, очень многое зависит от конкретной готовности в конкретный день — какой она будет.

Думаю, что предрекать что-либо в случае этих клубов было бы недальновидно. Одно, наверное, будет неизменно: Марцел Личка не практикует закрытый футбол, также не любит этого и «Краснодар». Так что, думаю, игра прежде всего будет игрой атак. И вот кто себя сможет более, так скажем, содержательно проявить, тот и добьётся успеха. Не исключаю совершенно здесь и результативной ничьей, причём, как мне кажется, даже не 1:1.

В общем, я жду от этого матча забитых мячей. И мне нравится вариант «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.74. Во всяком случае, репутация команд, сложившаяся на данный момент, располагает именно к такой ставке», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».