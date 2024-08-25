«Локомотив» — «Ростов»: ставка Эльвина Керимова на игру 6-го тура чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.

«Локомотив» и «Ростов» сойдутся в 6-м туре Премьер-Лиги. Железнодорожники пока по набору очков, по-моему, превосходят ожидания точно. После такого количества потерь ключевых игроков российских казалось, что «Локо» забуксует на старте. Но нет, мы видим, что он играет неплохо и появляются у него новые звёзды, такие как Алексей Батраков, и Раков себя показывает, всё больше игрового времени он получает. Пиняев должен выходить на лидерские позиции. Ему, конечно, не хватает стабильности. Воробьёв — новый нападающий. Я думаю, что не все от него ждали, что он так быстро адаптируется.

«Локомотив» — хорошая атакующая команда, которая после контратак, по-моему, уже четыре гола забила, больше всех. И клуб очень опасен на свободном пространстве. «Локомотив» может отдать мяч и при этом убегать, таким образом создавая сопернику большие проблемы.

«Ростов» в своём стиле — старается прессинговать, играть смело, открыто, агрессивно, разыгрывать мяч в начале атаки. Клуб продолжает выполнять идеи тренера, и в прошлом матче он вытащил матч с 0:2, совершил камбэк, выиграл 3:2 благодаря голам в концовке. «Ростов» остаётся командой, на которую просто приятно смотреть. И в этом смысле я жду хорошего футбола.

Мне кажется, что в этом матче должны быть голы. Мы можем их ждать, если «Ростов» постарается запрессинговать «Локомотив», например, забрать мяч, играть открыто. «Локомотив» будет этим пользоваться, убегать. «Ростов» сам может в прессинге мяч отнимать и создавать моменты на контратаках.

Так что я жду, честно говоря, игры с голами. Я бы взял в этом матче комбинированную ставку — обе забьют и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.84», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».