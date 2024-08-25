«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России 25 августа

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Ростов».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«Локомотив» — уникальная команда для нашего футбола. Дело в том, что в 2024 году только «Локомотив» забивал во всех матчах внутреннего чемпионата. Естественно, речь идёт об играх не только в этом сезоне, но и в предыдущем. 22 матча подряд в чемпионате забивает московский «Локомотив» и, с учётом того, что в гости к нему совсем скоро приедет развесёлый «Ростов», есть ощущение, что эта серия может продолжиться. Она могла оборваться в прошлом туре — «Локомотив» забил только лишь в самом конце второго тайма. Вышедший на замену Наир Тикнизян своим мячом определил победу над ЦСКА в московском дерби. И, конечно же, гарантировал хорошее настроение всем, кто имеет отношение к этому клубу накануне домашнего матча с «Ростовом».

«Ростов» в большинстве случаев при Карпине играет очень результативно. Забивает сам, даёт своему сопернику шансы на то, чтобы отличиться. В общем, игры с участием «Ростова» смотреть всегда увлекательно. Вот и в прошлом туре «Ростов», проигрывая 0:2 на своём поле «Оренбургу», смог добиться победы со счётом 3:2. Решающий гол в конце второго тайма забил Роналдо.

Думаю, что мы вправе ждать голов со стороны обеих команд, и предположу, что этих голов будет больше 2. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5 и обе команды забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».