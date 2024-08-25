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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Москве

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Москве
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Ростов».

Ставка: ТБ 3 за 2.10.

«Ещё один очень интересный и очень интригующий матч нас ждёт в Москве на «РЖД Арене», где «Локомотив», занимающий сейчас третье место и давным-давно никому не проигрывающий, если мы берём домашние матчи, сыграет против «Ростова». Да, команды играли недавно в Кубке, но там смешанные составы были, особенно у «Ростова», даже практически второй состав. Ну и команды вообще в последние годы часто друг с другом играют. В прошлом сезоне они были в Кубке также в одной группе.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Если мы говорим про матчи чемпионата, то дома «Локомотив» весьма неплохо против «Ростова» в последние годы играет. И матчи получаются очень и очень результативными. 1:0 было только в прошлом сезоне, а до этого 3:1, ничья 2:2 была. В последний раз «Ростов» выиграл в Москве у «Локомотива» ещё в 2021 году.

Карпин от своего футбола не отходит. Команда играет достаточно агрессивно, здорово и высоко прессингует. Я думаю, что и «Локомотиву» такой футбол по душе. Поэтому жду результативный матч, жду голы от этой пары, и, надеюсь, команды не разочаруют.

Мой прогноз – «тотал больше 3» за коэффициент 2.10», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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