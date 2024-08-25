«Локомотив» — «Ростов»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России 25 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.98.

«Локомотив» и «Ростов» сыграют 25 августа в шестом туре чемпионата России. Примерно равные по статусу соперники. Хотя в этом сезоне мне «железнодорожники» нравятся больше — в их победу я верю тут.

«Локомотив» довольно неплохо выступает, несмотря на отсутствие усилений в составе. Большинство главных игроков осталось в клубе, и всё у него проходит как надо. Сейчас «железнодорожники» идут на серии побед, которая уже насчитывает пять матчей во всех турнирах. В общем-то, вопросов к подопечным Галактионова почти нет.

Пожалуй, самая спорная с точки зрения результата игра была у «Локо» в прошлом туре РПЛ — с ЦСКА. Тогда армейцы явно больше доминировали и моментов создавали. «Железнодорожники» играли вторым номером, почти весь матч отбивались. Впрочем, в концовке им удалось забить — отличился Тикнизян, вышедший на замену до этого. В таблице РПЛ коллектив поднялся на третье место и отстаёт от «Зенита» с «Динамо» на минимальное количество очков.

У «Ростова» же дела идут не так хорошо. Часто клуб терпит неудачи — трижды он потерял очки в пяти турах РПЛ. Помимо очевидного поражения от «Зенита» с неочевидным счётом 0:5, у команды Карпина были проблемы с ЦСКА (0:0) и с «Рубином» (1:1). В последних встречах ростовчане выигрывали, но тоже делали это не в доминирующей манере, достаточно пропускали — 3:1 с «Химками» и 3:2 с «Оренбургом». В таблице коллектив идёт на шестой строчке, отставая от лидеров на четыре и пять баллов.

Само собой, говоря об этом противостоянии, нельзя не вспомнить, что они в этом сезоне уже встречались. В первом туре Кубка «Локомотив» очень уверенно обыграл «Ростов». Причём счёт у них был не по игре — всего 1:0. Как минимум, на несколько голов наиграли тогда «железнодорожники».

Но то был Кубок, а сейчас — РПЛ, ставки совсем другие. Разгромной победы «Локо» точно не жду. Но всё же в его победу больше верю. Скорее всего, с небольшим счётом, но выиграет тут команда Галактионова. Такой вариант оценивается коэффициентом 1.98», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».