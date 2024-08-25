Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Жирона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Атлетико» — «Жирона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона» во 2-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.98.

«Очень сложный сезон ждёт «Жирону». Мы уже видели много примеров, когда команда на новенького выстреливает, а на следующий год уже не может подтвердить уровень. «Жирона» продала лучшего бомбардира Довбика, одного из ведущих полузащитников. Но накупили футболистов на целый состав. Главная трудность — встроить их в игру. И многие ведь могут не заиграть в тот футбол, которым «Жирона» удивила. Тренеру предстоит очень много работы.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» тоже сделал немало громких трансферов. Но в 1-м туре с «Вильярреалом» выиграть не получилось. Во-первых, соперник был очень серьёзным, тем более матч гостевой. Во-вторых, очень легко пропускали мадридцы. И эта проблема осталась с прошлого сезона. В защите у «Атлетико» надёжности сейчас нет. Это его сгубило и в Лиге чемпионов.

Так что здесь ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5». Очень мощная атака у мадридцев, но «Жирона» тоже играет вперёд и придумает варианты, как вскрыть защиту команды Симеоне. Новички должны заявлять о себе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Жирона». Без украинцев конкуренцию не выдержать
«Атлетико» — «Жирона». Без украинцев конкуренцию не выдержать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android