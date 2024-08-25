«Атлетико» — «Жирона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона» во 2-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.98.

«Очень сложный сезон ждёт «Жирону». Мы уже видели много примеров, когда команда на новенького выстреливает, а на следующий год уже не может подтвердить уровень. «Жирона» продала лучшего бомбардира Довбика, одного из ведущих полузащитников. Но накупили футболистов на целый состав. Главная трудность — встроить их в игру. И многие ведь могут не заиграть в тот футбол, которым «Жирона» удивила. Тренеру предстоит очень много работы.

«Атлетико» тоже сделал немало громких трансферов. Но в 1-м туре с «Вильярреалом» выиграть не получилось. Во-первых, соперник был очень серьёзным, тем более матч гостевой. Во-вторых, очень легко пропускали мадридцы. И эта проблема осталась с прошлого сезона. В защите у «Атлетико» надёжности сейчас нет. Это его сгубило и в Лиге чемпионов.

Так что здесь ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5». Очень мощная атака у мадридцев, но «Жирона» тоже играет вперёд и придумает варианты, как вскрыть защиту команды Симеоне. Новички должны заявлять о себе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».