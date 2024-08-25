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«Атлетико» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Жирона».

Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.80.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матрасники» начали чемпионат с очень непростого выездного матча против «Вильярреала». Там подопечным Диего Симеоне пришлось дважды отыгрываться. И голы Маркоса Льоренте и Александра Сёрлота принесли мадридцам ничью – 2:2.

А прекрасно сыгравшая в прошлом сезоне «Жирона» новый начала с трудной ничьей в Севилье против «Бетиса» (1:1). Будущего участника Лиги чемпионов в концовке игры увёл от поражения Габриэль Мисехой. Ясно, что команде Анхеля Мичела придётся крайне непросто в предстоящей игре на «Сивитас Метрополитано». В пошлом сезоне «Жирона» здесь уступила 1:3, а дома в первом круге была сильнее 4:3. Кстати, эта победа является единственной для «Жироны» с момента их выхода в Ла Лигу. «Атлетико» брал верх в четырёх поединках, а ещё пять раз команды сыграли вничью.

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Дисквалифицированных у соперников нет. В списке травмированных по одному футболисту (Витоло – Цыганков).

Матч будет упорным и закончится победой «Атлетико» с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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