«Вольфсбург» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.93.

«Вольфсбург» и «Бавария» сойдутся в 1-м туре немецкого чемпионата. «Волки», в общем, провели очень средний прошлый сезон, долго тянули с отставкой Нико Ковача. В итоге, его убрали. Пришёл Ральф Хазенхюттль уже в конце чемпионата, когда команда даже была участником борьбы за выживание. Но тренер быстро всё исправил.

Хороший классный специалист, и интересно будет посмотреть на его работу после полноценной предсезонки летней, после того как «Вольфсбург» ещё усилил состав. Собственно, Константинос Кулиеракис перешёл, которого клуб как раз подписал и выиграл гонку у «Айнтрахта». «Волки» усилили состав в целом на нескольких позициях, и в линии атаки в том числе. Я думаю, что теперь «Вольфсбург» может бороться за еврокубки.

«Бавария» с новым тренером Венсаном Компани выиграла матч у «Ульма» в Кубке. Мюллер забил два, сделал голевую передачу. Интересно будет посмотреть на «Баварию» с новым стилем. Да, теперь ее тренирует ученик Пепа Гвардиолы, который у него работал, у него играл и перенял у него идеи. Компани будет делать ставку на доминирование через контроль мяча, через владение

«Бавария» усилила состав, пришёл в опорную зону Пальинья. Мне кажется, главный трансфер лета для команды. Пришёл Олисе в нападение на фланг атаки. В общем, «Бавария» старалась закрыть несколько проблемных позиций. С другой стороны, она в последний момент рассталась с Мазрауи и де Лигтом, с двумя защитниками, крайним и центральным. Вот эти позиции мюнхенцам всё-таки нужно точно усилить, по крайней мере, позицию центрального защитника.

Я думаю, мюнхенцы, конечно, постараются вернуть себе титул. И начинают они с матча против «Вольфсбурга». Я бы взял комбинированную ставку — победа «Баварии» и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.93. Думаю, что «Бавария» должна, естественно, начинать с победы сезон», — приводит слова Керимова «Ставка ТВ».