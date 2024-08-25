«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Вальядолид».

Ставка: победа «Реала» в 3–4 мяча за 3.00.

«Галактикос» после победы в Суперкубке Европы в своём чемпионате стартовали с выездной ничьей с «Мальоркой» (1:1). Подопечные Карло Анчелотти забили уже на седьмой минуте усилиями Родригао, которому отличный пас сделал Винисиус. Однако больше «Реал» мячей не забивал, а во втором тайме «островитяне» отыгрались. К тому же в той игре мадридцы потеряли удалённого в концовке защитника Ферлана Менди. А в списке травмированных к Давиду Алабе добавился ещё и Эдуарду Камавинга.

А «Вальядолид» начал чемпионат с минимальной домашней победы над «Эспаньолом» (1:0). Тем самым успешно отметив своё возвращение в Примеру. Рауль Моро забил единственный мяч в середине первого тайма и принёс победу команде аргентинского специалиста Пауло Пессолано.

Статистика матчей «Реала» против «Вальядолида» совершенно неудивительно имеет большой крен в пользу «сливочных» — 14 побед в последних 18 матчах при трёх ничьих и одном поражении. Разница мячей – 48-13! В последнем сезоне были две «сухие» победы 6:0 и 2:0.

Сейчас «Реал» точно не будет жалеть соперника и собственные силы, ведь это первый домашний поединок сезона. Хозяева выиграют с разницей в три-четыре мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».