«Ливерпуль» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 3.5 за 2.21.

«В рамках 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» будет дома принимать «Брентфорд». Не предвижу ничего позитивного для гостей в этом матче. Думаю, «красные» на классе должны набирать три очка.

«Ливерпуль» в 1-м туре АПЛ победил «Ипсвич» со счётом 2:0. Но матч прошёл далеко не так, как все ожидали. В первом тайме новичок Премьер-лиги грамотно сдерживал более сильного соперника. Слот не совсем угадал со стартовым составом, мерсисайдцы толком ничего не могли придумать против плотного прессинга.

Но во втором тайме настрой у «Ливерпуля» был совсем другим, вышел на поле Конате вместо молодого Квансы, которого после матча Слот подвергнет критике. «Красные» сразу заиграли по-другому, «Ипсвич» ещё устал, не выдержал таких высоких скоростей. Итог – победа со счетом 2:0.

«Брентфорд» тоже стартовал с победы в этом сезоне. Соперник у него был равный – «Кристал Пэлас». И на самом деле даже повезло «пчёлам» набрать тут три очка. Более ожидаемой была ничья, или даже победа соперника. «Пэлас» выглядел опаснее, больше атаковал. Но верховой и прямой стиль игры подопечных Франка дал свои плоды, плюс, и без удачи не обошлось. Итог – 2:1. Первые очки для клуба, ещё и в 1-м туре – это точно успех.

Но сейчас рассчитывать «Брентфорду» на что-то будет тяжело. «Ливерпуль» в несколько раз сильнее. Может быть, снова будет экспериментировать Слот, не факт, что виктория будет доминирующей. Даже предположу, что голов тут будет много.

Моя ставка – победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 гола. В линии такой вариант оценивается в 2.21», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».