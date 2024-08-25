«Динамо» — «Краснодар»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу РПЛ!

Матч РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар» пройдёт 25 августа на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск… Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Московское «Динамо» после пяти туров чемпионата России активно борется с «Зенитом» за лидерство. Столичный клуб одержал четыре победы с общим счётом 9:2 при единственном минимальном поражении от самих петербуржцев. Справедливости ради стоит отметить, что соперник был на пике, играл на своём поле, но даже так нанёс меньше ударов по воротам.

«Краснодар», в свою очередь, далёк от версии себя под руководством Владимира Ивича. Под руководством вернувшегося Мурада Мусаева в прошлом сезоне «быки» не сумели воспользоваться осечками «Зенита» по ходу сезона и заняли лишь второе место. Сейчас побед и действительно внушительных результатов у них довольно мало.

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