«Вулверхэмптон» — «Челси»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

25 августа в матче 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» будет играть с «Челси» на стадионе «Молине». Начало встречи – в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

«Волки» стартовали матчем с «Арсеналом». Не самый удобный соперник даже для сильнейших клубов чемпионата Англии, но календарь никого не спрашивает. Как итог, подопечные Гари О'Нила проиграли со счётом 0:2. Хаверц и Сака на двоих сделали результат, а защита «Вулверхэмптона» ничего не смогла придумать, чтобы остановить их.

«Челси» тоже в 1-м туре играл с одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Он уступил «Манчестер Сити» (0:2). Шансы у «синих» были, причём неплохие, но они ими не могли воспользоваться. В первом тайме подопечным Энцо Марески даже удалось забить, но гол был отменён после видеопросмотра из-за офсайда.

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