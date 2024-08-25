«Ливерпуль» — «Брентфорд»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

25 августа в матче 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» будет играть с «Брентфордом» на стадионе «Энфилд». Начало встречи – в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

«Ливерпуль» в 1-м туре АПЛ победил «Ипсвич» со счётом 2:0. В первом тайме у мерсисайдцев были проблемы, дебютант элитного дивизиона сдержал все атаки. Всё изменилось после перерыва, Арне Слот перестроил игру, и «Ливерпуль» дожал соперника, забив два гола.

«Брентфорд» тоже стартовал с победы в этом сезоне. Победа над «Кристал Пэлас» 2:1. Не обошлось без удачи — соперник был острее и чаще атаковал.

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