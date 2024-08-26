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«Родина» — «Ротор»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

«Родина» — «Ротор»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги
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26 августа состоится матч 7-го тура Первой лиги «Родина» — «Ротор». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики уверены, что матч Первой лиги «Родина» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.

Если забьют футболисты «Родины», сыграет коэффициент 1.28. Гол в исполнении «Ротора» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.05.

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