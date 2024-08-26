«Родина» — «Ротор»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Ротор».

Ставка: «Ротор» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.06.

Летом «Родину» возглавил сын Валерия Газзаева — Владимир. Пока что его назначение себя совершенно не оправдывает. Команда победила только «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Аланию» (1:0), которые очень плохо начали сезон. Также она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), «Чайкой» (2:2) и «Шинником» (0:0), уступила «КАМАЗу» (0:1).

У Газзаева мало что получается. «Родина» показывает вялую игру, наблюдая за которой, хочется выключить телевизор. Она создаёт очень мало моментов, потому что как такового взаимодействия между футболистами нет. Все голы и самые опасные моменты были созданы игроками на индивидуальном мастерстве. Хорошо хоть, что «Родина» допускает не так много ошибок оборонительного плана.

«Ротор» смотрится гораздо интереснее «Родины». У него и результаты закономерно лучше. Волгоградцы досадно уступили лидирующему тульскому «Арсеналу» (0:1), пропустив в самой концовке, а также проиграли идущему на четвёртом месте «Нефтехимику» (0:1). Вничью они сыграли с «Торпедо» (1:1), а победили «Шинник» (1:0), «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).

Выступавшая в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России команда из Волгограда показывает на удивление зрелый качественный футбол. Прекрасная надёжность в обороне, но в то же время регулярно создаются опасные моменты и забиваются голы.

Будь у «Ротора» чуть повыше класс нападающих, он бы наверняка занимал позицию повыше, чем шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Грамотная игра вторым номером позволяет «Ротору» регулярно набирать очки. Поставить на то, что он не проиграет «Родине» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.06.