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Эксперты оценили шансы «Ювентуса» победить «Верону»

Эксперты оценили шансы «Ювентуса» победить «Верону»
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26 августа на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «мастифов» оценён экспертами в 5.42 (18%). Ставки на ничью принимаются за 3.85 (26%).

Аналитики считают, что матч «Верона» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол в исполнении «Ювентуса» доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.07.

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