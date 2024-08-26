Эксперты оценили шансы «Ювентуса» победить «Верону»

26 августа на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «мастифов» оценён экспертами в 5.42 (18%). Ставки на ничью принимаются за 3.85 (26%).

Аналитики считают, что матч «Верона» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол в исполнении «Ювентуса» доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.07.