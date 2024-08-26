«Верона» — «Ювентус»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.96.

«Верона» сотворила, пожалуй, главную сенсацию 1-го тура Серии А. Она разгромила «Наполи» (3:0). Если по существу, то «Вероне» очень сильно повезло. В первом тайме неаполитанцы создали достаточно, чтобы забить как минимум пару раз. У Антонио Конте первый блин получился комом.

У Тьяго Мотты всё совсем наоборот. Выведший по итогам прошлого сезона «Болонью» в Лигу чемпионов бывший легендарный футболист очень быстро нашёл общий знаменатель с футболистами «старой синьоры». В матче 1-го тура клуб разгромил «Комо» (3:0). Только каким-то чудом он не забил больше. Напрочь отвернулось везение от Душана Влаховича.

Тьяго Мотта может быть абсолютно доволен. Его подопечные предельно внимательно играли в обороне, не давая в обиду Микеле Ди Грегорио. Практически всё время игра проходила на чужой половине поля. «Комо» удалось нанести только три удара, и ни один из них не пришёлся в створ.

Если так пойдёт и дальше, «Ювентус» может побороться за скудетто. Летом состав клуба омолодился без потери в качестве. Юные перспективные футболисты очень быстро вписались в команду. Особенно Самюэль Мбангула. Во встрече с «Комо» он забил и отдал результативную передачу.

Несмотря на то что предстоящий матч пройдёт в Вероне, наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.96. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна ознаменовалась ничейным результатом.