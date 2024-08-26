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«Вильярреал» — «Сельта»: букмекеры дали прогноз на матч Ла Лиги

«Вильярреал» — «Сельта»: букмекеры дали прогноз на матч Ла Лиги
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26 августа на стадионе «Керамика» в Вильярреале состоится матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Сельта». Начало игры запланировано на 22:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 1.93. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1930 рублей.

Успех «кельтов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч «Вильярреал» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

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