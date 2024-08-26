«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Сельта».

Ставка: обе забьют за 1.83.

За лето «Вильярреал» сильно изменился. Пока не совсем понятно, какое влияние на команду будут оказывать пережитые перемены. Всё неоднозначно. Начала сезон «жёлтая субмарина» на первый взгляд бодро. Она сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2) и победила «Севилью» (2:1).

Результаты добротные, но не совсем вытекающие из логики игры подопечных Марселино Тораля. «Атлетико» потерял очки только из-за невероятно халатной игры в обороне. В первом тайме он доминировал во всех аспектах, но несколько контратак, заработанный «Вильярреалом» угловой, ошибка Яна Облака — и вот «жёлтая субмарина» уже забила два мяча. «Матрасники» растранжирили кучу моментов и сильно просели во втором тайме.

А главным героем встречи с «Севильей» стал голкипер «Вильярреала» Диего Конде. Он совершил восемь сейвов. Из позитивного — «жёлтая субмарина» хорошо находит моменты, здорово прессингует и забивает. Однако с обороной полная беда. Столько позволять соперникам у своих ворот нельзя.

У «Сельты» немного другая картина. Смена главного тренера под занавес прошлого сезона стала оказывать положительное влияние на «кельтов». Они финишировали на 13-й строчке. Теперь команда из Виго пожинает отличные плоды. Она победила «Алавес» (2:1) и «Валенсию» (3:1). Хочется отдельно отметить хорошее завершение подопечных Клаудио Хиральдеса. Они нанесли только 13 ударов в этих двух встречах, девять из которых пришлись в створ и пять ознаменовались взятием ворот.

Плохо одно — как и у «Вильярреала», у «Сельты» есть проблемы оборонительного характера и в целом с конструированием игры. Встречи с «Алавесом» и «Валенсией» проходили в городе Виго. Несмотря на поддержку родных трибун, во многих компонентах соперникам подопечные Хиральдеса уступили.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», с коэффициентом 1.83. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Бо́льшая часть матчей порадовала изобилием забитых мячей. Вероятно, много голов будет и в этот раз.