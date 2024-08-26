«Акрон» — «Зенит»: прогнозы букмекеров на матч Кубка России

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Акрон» — «Зенит». Начало игры запланировано на 17:15 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.44, это примерно 68% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1440 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 8.10 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.93 (20%).

Аналитики считают, что матч Кубка России «Акрон» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.