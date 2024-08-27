«Акрон» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 гола за 2.03.

Хоть «Акрон» в прошлом сезоне и выступал в Первой лиге, в ритм РПЛ команда вписалась неплохо. Открытый футбол с акцентом на нападение может радовать болельщиков и приносить хорошие результаты. Только, увы, без стабильности. Тольяттинцы победили пока только «Факел». В РПЛ они обыграли «огнеопасных» со счётом 2:0, а в Кубке России — 2:1. Ещё подопечные Тедеева сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2). В восьми встречах они забили девять мячей, но и пропустили целых 18 голов.

После разгромного поражения в матче последнего тура первенства с ЦСКА (0:4) президент «Акрона» Павел Морозов назвал игру команды максимально слабой. Он отметил, что кредит доверия к Тедееву не исчерпан. Никаких сомнений по специалисту и тренерскому штабу у руководства нет.

У «Зенита» свои проблемы. В последних трёх турах в РПЛ подопечные Сергея Семака победили московское «Динамо» (1:0), сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). С красно-белыми тащил Латышонок, местами везло.

Удивило неожиданно быстрое восстановление Вендела и Педро от травм. Сообщалось, что бразильцы не смогут сыграть со «Спартаком» из-за повреждений, но оба вышли в стартовом составе и провели на поле 90 минут. В частности, благодаря их стараниям «Зенит» не проиграл красно-белым.

Временная потеря Максима Глушенкова, записавшего на свой счёт девять голов в шести матчах за «Зенит», будет переноситься не так болезненно. Нападающий повредил руку и пока что не может играть, но в грядущем матче он и так вряд ли получил бы много времени. В Кубке России Семак экспериментирует и даёт проявить себя резервистам.

Скамейка запасных у клуба из Санкт-Петербурга длинная и качественная. Поставить на то, что «Зенит» обыграет «Акрон» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Разница в классе между командами слишком большая.