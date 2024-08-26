«Верона» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Верона» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«Верона» и «Ювентус» встретятся во 2-м туре Серии А. Веронцы неожиданно начали сезон, обыграли сильного соперника. Так что я уже не настолько сильно уверен в успехе туринцев тут.

«Верона», конечно, многих удивила в 1-м туре Серии А. Никто особо не предсказывал её победу в матче с «Наполи», а уж тем более с крупным счётом 3:0. Более того, даже после первого тайма в их матче победа жёлто-синих не была очевидна. Все 45 минут давили неаполитанцы, имели несколько очень хороших моментов. Но во втором тайме «Верона» перестроилась и сумела реализовать свои атаки. Также стоит отметить действия подопечных Паоло Дзанетти в обороне — они сумели отбить несколько опасных атак противника.

А вот «Ювентус» «приветствовал» «Комо» в первом для него розыгрыше Серии А. Уровень соперников слишком разный, что стало более очевидным после стартового свистка. Туринцы просто доминировали на поле. Приятно было посмотреть на таких активных игроков, которые ранее при Аллегри не позволяли себе подобных действий, прессинга. Тьяго Мотта же дал свободу футболистам. Хотя, как я уже сказал, уровень «Комо» позволял играть против него расслабленно. Итог встречи — 3:0. Счёт мог бы легко быть и более крупным.

Меня всё же сильно впечатлил второй тайм матча «Наполи» с «Вероной». Жёлто-синие отличное выступление показали, а в первом тайме они долго сдерживали соперника. Так что «Юве» сейчас тоже будет тяжело. Тем более разгромных побед туринцев над противником давно не было», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».