«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч турнира имени Пучкова

Хоккейный блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч турнира имени Пучкова «Северсталь» — «Сочи».

Ставка: победа «Северстали» и ТБ 5.5 за 2.50.

«Турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге потихоньку разгоняется и после роскошного матча между СКА и «Ак Барсом» я расскажу вам своё мнение по матчу между «Северсталью» и «Сочи».

Череповчане произвели на меня шикарное впечатление на турнире в Уфе, но первая игра в Питере получилась не самой удачной. Команда Козырева уступила всухую со счётом 0:3. Анвар Гатиятулин проявил свои сильные качества и оставил атакующую команду без голов. Мне думается, что подобный матч должен был дать большую пищу для размышлений и на игру против южан «Северсталь» выйдет заряженной и полной надежд на результативный матч.

«Сочи» же, ведомый в новом сезоне легендарным Сергеем Зубовым, уже преподнёс сенсацию на этом турнире, утащив звёздный СКА сперва в овертайм, а затем и в серию послематчевых бросков. Вратарь Сергей Иванов отбил почти 70 (!) бросков по своим воротам и пропустил всего лишь раз. На серию бросков в воротах появился Алексей Красиков, и Евгений Кузнецов в своём стиле реализовал два буллита из двух, чем и принёс СКА победу в матче.

Мне думается, что раз обе команды в первых матчах сыграли «низовые» варианты, в этот раз можно рассчитывать на обилие заброшенных шайб. Поэтому мой прогноз — победа «Северстали» и общий тотал голов будет больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».