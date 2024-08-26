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«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч турнира имени Пучкова

«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч турнира имени Пучкова
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Хоккейный блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч турнира имени Пучкова «Северсталь» — «Сочи».

Ставка: победа «Северстали» и ТБ 5.5 за 2.50.

«Турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге потихоньку разгоняется и после роскошного матча между СКА и «Ак Барсом» я расскажу вам своё мнение по матчу между «Северсталью» и «Сочи».

Череповчане произвели на меня шикарное впечатление на турнире в Уфе, но первая игра в Питере получилась не самой удачной. Команда Козырева уступила всухую со счётом 0:3. Анвар Гатиятулин проявил свои сильные качества и оставил атакующую команду без голов. Мне думается, что подобный матч должен был дать большую пищу для размышлений и на игру против южан «Северсталь» выйдет заряженной и полной надежд на результативный матч.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 11:30 МСК
Северсталь
Череповец
1-й период
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Иванцов (Скоренов, Степанов) – 07:19 (5x5)     2:0 Давыдов (Квочко, Пьянов) – 15:33 (5x5)     2:1 Кузнецов (Рассказов, Хафизов) – 15:53 (5x5)    

«Сочи» же, ведомый в новом сезоне легендарным Сергеем Зубовым, уже преподнёс сенсацию на этом турнире, утащив звёздный СКА сперва в овертайм, а затем и в серию послематчевых бросков. Вратарь Сергей Иванов отбил почти 70 (!) бросков по своим воротам и пропустил всего лишь раз. На серию бросков в воротах появился Алексей Красиков, и Евгений Кузнецов в своём стиле реализовал два буллита из двух, чем и принёс СКА победу в матче.

Мне думается, что раз обе команды в первых матчах сыграли «низовые» варианты, в этот раз можно рассчитывать на обилие заброшенных шайб. Поэтому мой прогноз — победа «Северстали» и общий тотал голов будет больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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