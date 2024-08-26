«Верона» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч чемпионата Италии

Футбольный блогер Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Обсудим матч 2-го тура Серии А, в котором «Верона» примет «Ювентус». Так случилось, что в 1-м туре обе команды одержали победы. «Верона» победила «Наполи», а туринцы одолели «Комо». Это единственный матч во 2-м туре, в котором встречаются команды с максимальным количеством очков.

«Верона» в первом тайме с «Наполи» ни разу не ударила по воротам, но во втором перехватила инициативу и создала моменты, что привело к голам. Антонио Конте был очень недоволен тем, как «Наполи» реагировал на неудачи.

В свою очередь, «Комо», который вернулся в Серию А спустя 20 лет, оказался неготовым играть против статусного соперника на выезде, поэтому у «Ювентуса» не было никаких проблем в том матче.

Наставник «Ювентуса» перед матчем с «Вероной» не теряет бдительности и напомнил, что в последних пяти очных матчах «Ювентус» лишь один раз выиграл. Это и неудивительно, так как «Верона» отлично подстраивается под соперников и всегда может создать проблемы.

О составах пока говорить очень сложно, потому что «Ювентус» ещё не полностью укомплектован и ожидаются трансферы, но в любом случае у Мотты ходы по части выбора состава очень неожиданные.

В таком случае лучше избегать вариантов со ставками на голевые действия конкретных игроков. Мой вариант на этот матч: обе забьют», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».