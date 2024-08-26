Россия — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч турнира имени Пучкова

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч турнира имени Пучкова Россия — «Ак Барс».

Ставка: индивидуальный тотал сборной России меньше 2 за 1.80.

«Сенсация! «Ак Барс» начал пропускать. Хотя до середины матча с хозяевами турнира казалось, что и у СКА не получится распечатать ворота казанцев. Но Санкт-Петербург, а именно Валентин Зыков, воспользовался двумя удалениями команды Анвара Гатиятулина и счёт сравнял. Более того, «Ак Барсу» пришлось отыгрываться в третьем периоде. Егор Коршков отыграл гандикап, но усилий команды не хватило, чтобы одержать победу в пределах основного времени. А в буллитах точнее оказались игроки СКА, и поражение Казани ослабляет шансы «Ак Барса» на победу в турнире. Тем более что заключительный матч придётся провести на следующий день.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК Россия (олимп.) Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

А играть предстоит против олимпийской сборной России, которой руководит Николай Воеводин. Команда стартовала на турнире с многообещающей победы над «Сочи», хотя проигрывала по ходу матча со счётом 0:2. Многообещающей она стала по той причине, что укомплектованная из ребят до 23 лет сборная собралась и забросила четыре безответные шайбы клубу КХЛ. А вот следующую игру ребята провалили — 1:7 от «Куньлуня», «драконы» остудили пыл молодой команды. И игра против «Ак Барса» должна стать одной из сложнейших для сборной России на этом турнире.

На турнире имени Пучкова «Ак Барс» пропустил лишь одну шайбу в равных составах и две в меньшинстве против СКА, который умеет здорово реализовывать численное преимущество. При условии, что на площадку выйдет сильнейший состав «Ак Барса», забивать олимпийской сборной России будет крайне тяжело. И если с первых минут игра не превратится в перестрелку, то мы можем в очередной раз увидеть сухую игру в исполнении Казани. Рисковать не будем, поэтому ставка: индивидуальный тотал сборной России меньше 2», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».