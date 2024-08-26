«Верона» — «Ювентус»: прогноз Владимира Гучека на матч 2-го тура Серии А

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«Тьяго Мотта начал в «Ювентусе» с победы. В 1-м туре туринцы дома обыграли новичка Серии А «Комо». «Ювентус» переиграл гостей по всем показателям, при этом не позволив создать практически ничего у своих ворот. Три удара и ни одного в створ — довольно скромный показатель, но претензии предъявлять команде, которая после выхода из Серии В играла против одного из лидеров итальянского футбола, пока рано. Хозяева забили четыре мяча — по два в каждом из таймов, но гол Душана Влаховича, который серб забил из раздевалки, отменили из-за офсайда. Проблем команда Сеска Фабрегаса «Ювентусу» не создала, и победа хозяев выглядела лёгкой.

А вот выезд в Верону должен быть посложнее. В 1-м туре команда Паоло Дзанетти разгромила «Наполи». Неаполитанцы больше владели мячом, больше били, проводили больше атак, но «Верона» реализовала всё, что у неё было. У обеих команд по четыре удара в створ, но хозяева забили три, а гости — ни одного. Все мячи пришлись на второй тайм — через пять минут после начала второго тайма отличился Дейлон Роша Ливраменто, а добил «Наполи» Даниэль Москера, оформив дубль.

Хотя обе команды в 1-м туре победили с одинаковым крупным счётом, очный матч не должен получиться результативным. «Верона» оборонялась весь первый тайм, а во втором использовали ошибки «Наполи», которые «Ювентус» может не совершить. А «старая синьора» не настолько слаженная, чтобы с ходу обыгрывать всех подряд в гостях. Ожидается тяжкий матч, в котором всё может решить один мяч. Но мы подстрахуемся ставкой, которая допускает не больше двух. Ставка: общий тотал меньше 2.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».