Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 6-го тура

Вчера, 25 августа, в РПЛ завершился 6-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

В чемпионате сменился лидер. «Локомотив» победил «Ростов» (3:2) и обогнал «Зенит», который, в свою очередь, сыграл вничью 0:0 со «Спартаком». Тем не менее команда Сергея Семака по-прежнему явный фаворит, поставить на очередное чемпионство зенитовцев можно за 1.52.

На то, что РПЛ в этом сезоне обыграет «Локомотив», дают коэффициент 12.00. Команда Михаила Галактионова лидирует, но в неё пока что не верят. Аналитики оценивают выше шансы не только «Зенита», но и «Динамо» со «Спартаком». На любой из этих клубов можно поставить за 9.00. Динамовцы на выходных проиграли «Краснодару» (0:1).

Поставить на «Краснодар» или ЦСКА можно с котировкой 15.00. Краснодарцы, обыграв «Динамо», одержали вторую победу подряд, а москвичи разгромили «Акрон» (4:0).