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«Вильярреал» — «Сельта»: во сколько начало матча Примеры, кто фаворит, прогнозы

«Вильярреал» — «Сельта»: во сколько начало матча Примеры, кто фаворит, прогнозы
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26 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 1.93. Успех «кельтов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Испания — Примера . 3-й тур
26 августа 2024, понедельник. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За лето «Вильярреал» сильно изменился. Пока не совсем понятно, какое влияние на команду будут оказывать пережитые перемены. Всё неоднозначно. Начала сезон «жёлтая субмарина» на первый взгляд бодро. Она сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2) и победила «Севилью» (2:1).

Результаты добротные, но не совсем вытекающие из логики игры подопечных Марселино Тораля. Без ушедшего летом результативного нападающего Александра Сёрлота нападение «Вильярреала» стало смотреться менее привлекательно.

У «Сельты» немного другая картина. Смена главного тренера под занавес прошлого сезона стала оказывать положительное влияние на «кельтов». Они финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице Примеры и заготовили отличную почву для текущего розыгрыша первенства. Теперь команда из Виго пожинает отличные плоды. Она победила «Алавес» (2:1) и «Валенсию» (3:1). Хочется отдельно отметить хорошее завершение подопечных Клаудио Хиральдеса. Они нанесли только 13 ударов в этих двух встречах, девять из которых пришлись в створ, и пять ознаменовались взятием ворот.

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