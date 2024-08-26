«Вильярреал» — «Сельта»: во сколько начало матча Примеры, кто фаворит, прогнозы

26 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 1.93. Успех «кельтов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

За лето «Вильярреал» сильно изменился. Пока не совсем понятно, какое влияние на команду будут оказывать пережитые перемены. Всё неоднозначно. Начала сезон «жёлтая субмарина» на первый взгляд бодро. Она сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2) и победила «Севилью» (2:1).

Результаты добротные, но не совсем вытекающие из логики игры подопечных Марселино Тораля. Без ушедшего летом результативного нападающего Александра Сёрлота нападение «Вильярреала» стало смотреться менее привлекательно.

У «Сельты» немного другая картина. Смена главного тренера под занавес прошлого сезона стала оказывать положительное влияние на «кельтов». Они финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице Примеры и заготовили отличную почву для текущего розыгрыша первенства. Теперь команда из Виго пожинает отличные плоды. Она победила «Алавес» (2:1) и «Валенсию» (3:1). Хочется отдельно отметить хорошее завершение подопечных Клаудио Хиральдеса. Они нанесли только 13 ударов в этих двух встречах, девять из которых пришлись в створ, и пять ознаменовались взятием ворот.