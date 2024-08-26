«Родина» — «Ротор»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы и ставки

26 августа состоится матч 7-го тура Первой лиги «Родина» — «Ротор». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Родина» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Летом «Родину» возглавил сын бывшего легендарного специалиста Валерия Газзаева — Владимир. Пока что его назначение себя совершенно не оправдывает. Команда победила только «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Аланию» (1:0), которые очень плохо начали сезон. Также она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), «Чайкой» (2:2) и «Шинником» (0:0), уступила «КАМАЗу» (0:1).

«Ротор» смотрится гораздо интереснее «Родины». У него и результаты закономерно лучше. Волгоградцы досадно уступили лидирующему тульскому «Арсеналу» (0:1), пропустив в самой концовке, а также проиграли идущему на четвёртом месте «Нефтехимику» (0:1). Вничью они сыграли с «Торпедо» (1:1), а победили «Шинник» (1:0), «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).