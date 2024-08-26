«Верона» — «Ювентус»: во сколько начало матча Серии А, какие ставки и прогнозы

26 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.74. Успех «мастифов» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч «Верона» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

«Верона» сотворила, пожалуй, главную сенсацию 1-го тура Серии А. Она разгромила «Наполи» (3:0). Жёлто-синие создали мало моментов, но практически все были реализованы. Все три мяча забили приобретённые ими летом мало кому известные футболисты. Сначала отличился Дейлон Роша Ливраменто, а затем дубль оформил Даниэль Москера.

Тьяго Мотта, выведший по итогам прошлого сезона «Болонью» в Лигу чемпионов бывший легендарный футболист, очень быстро нашёл общий знаменатель с футболистами «старой синьоры». В матче 1-го тура клуб разгромил «Комо» (3:0). Только каким-то чудом он не забил больше.