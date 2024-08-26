АПЛ-2024/2025: прогноз Артура Петросьяна на неудачника сезона

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на команду, которая покинет АПЛ по итогам сезона.

Ставка: вылет «Ноттингем Форест» за 4.00.

«Я бы рискнул поставить на вылет «Ноттингем Форест» за 4.00. Во-первых, мне кажется, что карьера Нуну Санту на исходе после того, как он покинул «Вулверхэмптон». Не лучшая атмосфера в команде, потеря нескольких важных игроков, сомнительные трансферы на вход, борьба за выживание в прошлом сезоне говорят о многом.

Ну и не видно, что что-то кардинально изменится в «Форесте». Понятно, что главные три кандидата на вылет – это три команды, вышедшие из Чемпионшипа. Вполне возможно, как и в прошлом сезоне, все три новичка элиты с ней и попрощаются по завершении сезона. Но мне кажется, что, учитывая вышесказанное и такой заманчивый коэффициент 4.00, почему бы и нет? «Форест» не производит какого-то серьёзного впечатления ни по работе на трансферном рынке, ни по играм в межсезонье, ни по 1-му туру», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».