«Ахмат» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча в Грозном

27 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.12. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2120 рублей.

Успех грозненцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют футболисты «Ахмата», сыграет коэффициент 1.42. Гол в исполнении ЦСКА доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.81.