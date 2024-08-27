Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ахмат» — ЦСКА

Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ахмат» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

27 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 17:15 мск.

Материалы по теме
«Ахмат» — ЦСКА. Со сборной Казахстана было проще
«Ахмат» — ЦСКА. Со сборной Казахстана было проще

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.12. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2120 рублей.

Успех грозненцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют футболисты «Ахмата», сыграет коэффициент 1.42. Гол в исполнении ЦСКА доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.81.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 7.20, на точный счёт 2:1 в пользу армейцев выставлен коэффициент 8.60.

Если ЦСКА победит 2:0, зайдёт коэффициент 9.50.

Материалы по теме
«Акрон» — «Зенит». Семак преодолеет все невзгоды, а новичок РПЛ посыпался
«Акрон» — «Зенит». Семак преодолеет все невзгоды, а новичок РПЛ посыпался
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android