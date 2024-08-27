«Ахмат» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит за 2.12.

Грозненцы мало забивают ввиду плохой реализации моментов и при этом много пропускают даже во встречах с аутсайдерами. «Ахмат» засасывает в кризисное состояние, и путей для выхода не видно. Руководство может не вытерпеть и отправить в отставку Адиева из-за неудовлетворительных результатов. С тренерами грозненцы в последнее время расстаются легко.

У ЦСКА дела идут получше. Начинает появляться стабильность в качестве выступлений. В последних двух турах в чемпионате России армейцы уверенно разгромили «Акрон» (4:0) и обидно уступили «Локомотиву» (0:1). Они владели инициативой большую часть встречи с железнодорожниками, но не реализовали свои моменты, в то время как сопернику хватило одного шанса.

Впечатление от руководства Марко Николича пока смешанное. Красно-синие теряют очки во встречах с сильными соперниками и испытывают трудности на выезде, но дома чаще всего показывают уверенный футбол и побеждают. Во встрече 4-го тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1).

Возможно, когда Николич полностью освоится в московском клубе, дела с гостевым фактором начнут улучшаться. Ещё не до конца адаптировались к ритму РПЛ новички ЦСКА, в частности Секу Койта. Во встрече с «Акроном» сербский специалист выпустил его в самой концовке.

В предстоящем матче Койта может получить больше игрового времени. У нападающего хороший потенциал, но над его раскрытием необходимо попотеть. До сих пор форвард оставлял после себя больше негативного впечатления, а не положительного. Пора исправляться.

Глубина состава у армейцев хорошая. Несмотря на регулярно возникающие на выезде трудности, они должны победить ослабленный кадровыми потерями «Ахмат». Заключить пари на то, что армейцы выиграют, можно с коэффициентом 2.12.