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«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогнозы букмекеров на матч Кубка России

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогнозы букмекеров на матч Кубка России
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27 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на его победу в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, что можно представить как 66% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 6.70 — это около 14% вероятности. Если по итогам 90 минут будет ничья, сыграет коэффициент 4.69 (примерно 20%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч в Москве получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. И если в гол хозяев верят больше, оценивая его коэффициентом 1.14, то забитый мяч гостей кажется сомнительным — коэффициент 1.79.

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 2.10.

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