Букмекеры предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала

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27 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на его победу в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, что можно представить как 66% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 6.70 — это около 14% вероятности. Если по итогам 90 минут будет ничья, сыграет коэффициент 4.69 (примерно 20%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 2.10.

Наиболее вероятный исход — 1:0 в пользу «Спартака» (5.70). Победа красно-белых 2:0 идёт за 6.20, на точный счёт 1:1 выставлен коэффициент 7.70.

Если «Спартак» победит со счётом 2:1, сыграет коэффициент 8.10.